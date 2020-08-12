В центре Твери полицейские накрыли наркопритон

Мужчина организовал притон у себя в квартире Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В одном из домов на улице Ерофеева в Твери сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из городского УМВД России выявили наркопритон.

Установлено, что 31-летний безработный владелец квартиры периодически за вознаграждение предоставляет свое жилище наркозависимым гражданам для употребления наркотиков.

На момент визита полицейских хозяин квартиры и его гости находились в состоянии наркотического опьянения. Полицейскими изъяты флаконы и шприцы с остатками наркотического средства.

По ч. 1 статьи 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.