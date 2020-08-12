Два автомобиля столкнулись в Конаковском районе Тверской области

В ДТП пострадал мужчина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария призошла 11 августа на улице Энергетиков в городе Конаково Тверской области.

На регулируемом перекрестке, имеющем по две полосы движения в каждом направлении, 51-летний водитель, управляя автомобилем "Опель Синтра", при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу "Хендэ Верна" под управлением 23-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля Хендэ Верна с полученными травмами самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям транспортных средств о мерах осторожности при проезде перекрестков и необходимости соблюдения правил дорожного движения.