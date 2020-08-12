Массовое захоронение женщин и детей обнаружили поисковики в Тверской области

Извлечены костные останки, предположительно, 10 человек Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области следственными органами регионального СКР организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения массового захоронения.

Захоронение мирных жителей предположительно, женщин и детей, погибших в годы Великой Отечественной войныв районе деревни Никифоровское в Зубцовском районе, было обнаружено с ходе совместной работы Следственного комитета с Тверской областной общественной организацией по научно-исторической и военно-патриотической работе с молодежью "Витязь".

На месте работают следователи и криминалисты.

- В ходе осмотра места были извлечены костные останки, предположительно, 10 человек. С целью установления возраста и пола погибших, причины их смерти по изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.