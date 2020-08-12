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Коронавирус Covid-19

В Тверской области тесты на коронавирус сдали более 150 000 человек

За сутки проведено 821 исследование
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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За сутки тесты сдали более 800 человек

За сутки тесты сдали более 800 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом. По данным оперативного штаба, на 12 августа 2020 в регионе подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего заболевших - 4931. Умер 161 человек.

За весь период в Верхневолжье проведено 150629 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки - 821.

Тесты проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

Коронавирус в Тверской области