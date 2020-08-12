Тверичанин получил 20 тысяч рублей за фиктивный брак. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Прокуратура Центрального района Твери признала брак между тверичанином и гостьей из ближнего зарубежья недействительным. Хотя молодожёнам выдали свидетельство о браке, вместе они не жили и хозяйства общего не имели. Оказалось, что мужчина также получил за это деньги.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что за фиктивный брак житель Твери получил 20 тысяч рублей. А гражданка Таджикистана таким образом планировала получить российское гражданство.

Отдел по делам мигрантов областного МВД выдал женщине временное разрешение на проживание в России. Суд признал брак недействительным и аннулировал.