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В Твери мужчина заключил фиктивный брак за 20 тысяч рублей

Деньги заплатила жительница Таджикистана, чтобы стать гражданкой России
Семён ЛегковСемёнЛегков
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Тверичанин получил 20 тысяч рублей за фиктивный брак.

Тверичанин получил 20 тысяч рублей за фиктивный брак.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Прокуратура Центрального района Твери признала брак между тверичанином и гостьей из ближнего зарубежья недействительным. Хотя молодожёнам выдали свидетельство о браке, вместе они не жили и хозяйства общего не имели. Оказалось, что мужчина также получил за это деньги.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что за фиктивный брак житель Твери получил 20 тысяч рублей. А гражданка Таджикистана таким образом планировала получить российское гражданство.

Отдел по делам мигрантов областного МВД выдал женщине временное разрешение на проживание в России. Суд признал брак недействительным и аннулировал.