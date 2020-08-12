Десять человек заразились коронавирусом в Твери 12 августа

В Твери коронавирусом заразились еще 10 человек Фото: Виктория ЖУКОВА

По данным регионального оперштаба, на 12 августа 2020 в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, из них десять зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4931 человека.

3949 заболевших излечились от инфекции. 161 человек умер. 821 пациент на данный момент изолирован.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1608 (+10 за сутки)

Кимры 552

Конаковский район 394 (+2)

Ржев 319 (+4)

Калининский район 263 (+2)

Лихославльский район 243

Торжок 200 (+2)

Вышневолоцкий округ 153

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.