Десять человек заразились коронавирусом в Твери 12 августа

В Твери коронавирусом заразились еще 10 человек
Фото: Виктория ЖУКОВА
По данным регионального оперштаба, на 12 августа 2020 в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, из них десять зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4931 человека.
3949 заболевших излечились от инфекции. 161 человек умер. 821 пациент на данный момент изолирован.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1608 (+10 за сутки)
Кимры 552
Конаковский район 394 (+2)
Ржев 319 (+4)
Калининский район 263 (+2)
Лихославльский район 243
Торжок 200 (+2)
Вышневолоцкий округ 153
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО