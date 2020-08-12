В Тверской области 821 пациент остается под наблюдением из-за коронавируса

В регионе подтверждено 30 новых случаев заражения Фото: ПТО

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса. Всего на 12 августа, инфекция выявлена у 4931 человека.

С начала пандемии из больниц выписаны 3949 пациентов (+12 за сутки).

В настоящее время 821 (+18 за минувшие сутки) заражённый остается под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

161 (0 за минувшие сутки) человек скончался от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 12 августа, подтверждено 5102 случая заражения коронавирусом.