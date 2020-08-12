Десятилетний мальчик получил травмы в ДТП в Тверской области

В ДТП пострадал 10-летний мальчик Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 11 августа, на 9-м км автодороги Западная Двина – Жарковский Западнодвинского района Тверской области.

53-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", при повороте не уступила дорогу автомобилю "ВАЗ 21213" под управлением 43-летнего водителя и столкнулась с ним.

В результате ДТП водитель и 10-летний мальчик-пассажир автомобиля "Лада Приора" (пристегнутый ремнем безопасности) с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям, что при совершении маневра на дороге, необходимо помнить и соблюдать правила дорожного движения.