В детских поликлиниках и больницах Твери обустроили колясочные и обновили регистратуры

Главным событием года в "детской" медицине региона стало открытие новой поликлиники в микрорайоне Южный в Твери. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя провел заседании бюджетной комиссии региона. Обсуждали улучшение условий для пациентов и их родителей в детских поликлиниках и больницах Тверской области.

По нацпроекту «Здравоохранение» реализованы принципы «бережливой поликлиники» сразу в нескольких учреждениях здравоохранения, которые расположены в Твери.

ПО информации областного правительства, стойки регистратуры обновлены в детской горбольнице №1, в клинической детской больнице №2, детской поликлинике №1 6-й горбольницы и детской областной клинической больнице. Информационный терминал установлен в 1-й поликлинике, колясочные обустроены в больнице №3 и ДОКБ.

В 11 поликлиниках и трех детских больницах региона в прошлом году проведен ремонт. Также продолжились поставки оборудования в учреждения здравоохранения для детей: установлено шесть рентгеновских комплексов, шесть эндоскопических систем и другое оснащение.