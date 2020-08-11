12 августа по Крупскому мосту поедут автобусы «Транспорта Верхневолжья» Фото: Степан КАМЕНЕВ

Уже завтра, 12 августа по частично открытому Крупскому мосту начнёт ходить общественный транспорт. В компании «Транспорт Верхневолжья» дали официальный комментарий – автобусы каких маршрутов будут ездить через Бурашевский путепровод. Напомним, пока открыта только половина отремонтированного объекта, поэтому временно действует реверсивная схема движения.

Всего с Зелёного проезда в «Южный» и обратно можно будет попасть на синих автобусах 10 маршрутов «Транспорта Верхневолжья». До того, как в феврале начали менять транспортную систему и ввели их в строй, через мост курсировали маршрутки.

– Две части города свяжут автобусы №№109, 112, 120, 132, 133, 208, а также 12, 33, 33 «к» и 55, – прокомментировали в компании «Транспорт Верхневолжья».

Также незначительно изменится схема маршрутов №№109, 112, 120, 132, 133. Это обусловлено новой дорожной разметкой. Съезжая с моста автобусы будут останавливаться на бульваре Цанова, разворачиваться на Зелёном проезде и по Коминтерна ехать до конечной на автовокзале.

Напомним, Бурашевский путепровод начали ремонтировать в июле 2019 года. Спустя год с небольшим открытие объекта должно разгрузить дорожную схему Твери.