Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Определены маршруты автобусов, которые поедут через Крупский мост в Твери

Через путепровод можно будет переехать по 10 маршрутам
Степан КаменевСтепанКаменев
КомментироватьОставить комментарий
12 августа по Крупскому мосту поедут автобусы «Транспорта Верхневолжья»

12 августа по Крупскому мосту поедут автобусы «Транспорта Верхневолжья»

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Уже завтра, 12 августа по частично открытому Крупскому мосту начнёт ходить общественный транспорт. В компании «Транспорт Верхневолжья» дали официальный комментарий – автобусы каких маршрутов будут ездить через Бурашевский путепровод. Напомним, пока открыта только половина отремонтированного объекта, поэтому временно действует реверсивная схема движения.

Всего с Зелёного проезда в «Южный» и обратно можно будет попасть на синих автобусах 10 маршрутов «Транспорта Верхневолжья». До того, как в феврале начали менять транспортную систему и ввели их в строй, через мост курсировали маршрутки.

– Две части города свяжут автобусы №№109, 112, 120, 132, 133, 208, а также 12, 33, 33 «к» и 55, – прокомментировали в компании «Транспорт Верхневолжья».

Также незначительно изменится схема маршрутов №№109, 112, 120, 132, 133. Это обусловлено новой дорожной разметкой. Съезжая с моста автобусы будут останавливаться на бульваре Цанова, разворачиваться на Зелёном проезде и по Коминтерна ехать до конечной на автовокзале.

Напомним, Бурашевский путепровод начали ремонтировать в июле 2019 года. Спустя год с небольшим открытие объекта должно разгрузить дорожную схему Твери.