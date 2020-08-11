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62-летний мотоциклист погиб в Тверской области

Мужчинасъехал в кювет и врезался в металлический контейнер
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Мотоциклист погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Мотоциклист погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 11 августа, в деревне Мятлево в Калининском районе Тверской области.

62-летний водитель, управляя мотоциклом, на повороте съехал в кювет и врезался в металлический контейнер. Мотоциклист был в шлеме, но получил травмы, несовместимые с жизнью.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям мототехники о строгом соблюдении Правил дорожного движения, призывает проявлять повышенное внимание и избегать резких маневров при движении.

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