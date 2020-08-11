В Тверской области реконструируют очистные сооружения за счет Москвы

На модернизацию системы водоочистки в Торжке направят почти 360 млн рублей (это вместе с разработкой проекта). Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области начата подготовка к модернизации нескольких объектов систем водоснабжения и водоотведения.

В частности, скоро стартуют работы по реконструкции двух водозаборов в Ржеве и очистных сооружений в селе Городня Конаковского района и Торжке.

Вопрос рассмотрен 11 августа на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

В частности, на заседании было доложено, что проект реконструкции водозаборов Ржев-1 и Ржев-2 сделают в этом году. Сами работы будут вести в 2021-2022 годах. На это выделяется более 1 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Реконструкция очистных сооружений в Торжке и Городне Конаковского района будет вестись по адресной инвестпрограмме на деньги Москвы. Так, к примеру, на строительно-монтажные работы в Торжке столица выделит больше 300 млн. рублей. Однако проект разработают за счет тверского региона.

Срок реализации по обоим объектам - и в Торжке, и в Городне - до 2022 года. основные работы будут вестись в 2021 году. Как сообщает областное правительство, благодаря проекту «Оздоровление Волги» в Верхневолжье планируется снизить сброс загрязнённых сточных вод в реку. Для этого до 2024 года построят и реконструируют 8 очистных сооружений и систем водоотведения в 7 муниципалитетах.