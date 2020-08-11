Биологи с биостанции "Чистый лес" в Тверской области рассказали о буднях одинокой медведицы по кличке Пужа

Пужа в хорошей форме и имеет отличный аппетит Фото: vk.com/"Центр спасения медвежат-сирот"

Уже третий месяц медведица-сирота по кличке Пужа, которую в конце мая привезли на воспитание в Торопецкий район, в "Центр спасения медвежат-сирот" из Республики Коми, живет в Тверской области.

Самочка оказалась из пугливых, потому и получила кличку Пужа. Найти общего языка с другими воспитанниками, а их на биостанции 17, Пужа так и не смогла.

- Пужа по-прежнему держится особняком от медвежат из "младшей группы", косолапые тоже не особо горят желанием общаться с ней, - пишут биологи.

Пужа успела выйти из берлоги некоторое время провела в лесу с мамой-медведицей, поэтому у нее более дикий характер, и она не пытается наладить контакт с сородичами.

- Это не мешает Пуже чувствовать себя комфортно – она с завидным аппетитом ест кашу, бегает во всему вольеру, и даже там, где гуляют медвежата, занимается поисками растительных кормов, играет, купается в болотце, отдыхает или спит, либо на дереве, либо уютно свернувшись калачиком в лесной чаще, - уверяют работники биостанции.

Несмотря на то, что Пужа по весу меньше своих сородичей, у нее прекрасная физическая подготовка. Биологи надеются, что хороший аппетит позволит ей набрать необходимый для зимовки вес.