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В Тверской области за выходные остановили 78 пьяных водителей

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости"
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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На дорогах Тверской области остановили 78 пьяных водителей

На дорогах Тверской области остановили 78 пьяных водителей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги профилактического мероприятия "Контроль трезвости", которое состоялось в минувшие выходные - с 7 по 9 августа.

- Сотрудниками ГИБДД 78 водителей были привлечены к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения. Из них в Твери с признаками опьянения остановлено 22 водителя, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

О нарушениях можно сообщить по телефону полиции 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).