Глава фермерского хозяйства Тверской области подозревается в похищении денежного гранта

Женщина потратила субсидию не по назначению Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Факт мошенничества при получении субсидии в виде гранта выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Бежецкий».

В ходе предварительного следствия установлено, что 51-летняя глава фермерского хозяйства по разведению крупного рогатого скота представила в уполномоченный орган фиктивные документы на получение гранта на развитие бизнеса. Получив грант в размере более 1 млн рублей, она присвоила 900 тысяч рублей, а оставшуюся сумму потратила по законному назначению.

По ч. 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.