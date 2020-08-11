Больше 12 тысяч детей бесплатно обеспечат школьной формой в Тверской области

Регион обещает субсидировать предприятиям затраты на изготовление формы. Фото: ПТО

В Тверской области 12150 детей из многодетных семей бесплатно получат школьную форму к началу учебного года. Такой подарок им решило сделать правительство региона.

Вопрос обсуждался на его заседании 11 августа.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, форма будет предоставляться детям из 1 - 5 классов.

Это будут школьные костюмы и платья тверского пошива, то есть производства.

В комплект для девочек 1-3 классов - жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо. Для девочек 4-5 классов – жакет, юбка, жилет, две блузы, жабо. Для мальчиков 1-5 классов - пиджак, брюки, три сорочки, галстук.

Затраты на изготовление школьной формы субсидируются изготовителям из областного бюджета. На эти цели в 2020 году заложено 60,7 млн рублей. Стоимость одного комплекта - 5 тыс. рублей.

Фото: ПТО