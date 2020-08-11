Мощи десяти святых привезли в храм при исправительном учреждении в Тверской области

Осужденных в Тверской области навестили монахи из Ниловой Пустыни Фото: УФСИН России по Тверской области

Храм святого Андрея Первозванного в лечебном исправительном учреждении № 8 УФСИН России по Тверской области, в Андреапольском районе, посетили священнослужители Нило-Столобенского монастыря.

Для храма учреждения они привезли частицы мощей 10 святых и два камня от гроба Господня.

В храме в честь празднования памяти преподобного Сергия Радонежского состоялась литургия. Осужденные смогли исповедаться и причаститься.