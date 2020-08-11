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Девушка без водительского удостоверения стала виновницей ДТП в Тверской области

Она села за руль автомобиля, обучаясь в автошколе
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Девушка села за руль, не имея водительских прав Фото: УГИБДД России по Тверской области

Девушка села за руль, не имея водительских прав Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 10 августа на Краснохолмском шоссе, у дома №9 в Бежецке.

25-летняя девушка-водитель на автомобиле "ВАЗ 21102", не имеющая права управления транспортным средством, при движении по второстепенной дороге не уступила дорогу водителю на автомобиле "Черри А15", который двигался по главной дороге.

В результате ДТП 31-летняя пассажирка автомобиля "Черри" с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

Водитель автомобиля "ВАЗ" пояснила сотрудникам ГИБДД, что в настоящее время она проходит обучение в автошколе, а экзамен в подразделении ГИБДД девушка будет сдавать в сентябре текущего года.

ДТП