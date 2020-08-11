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Житель Тверской области оскорбил тёщу и был оштрафован

Мужчине пришлось заплатить 1000 рублей
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Житель Тверской области оштрафован за оскорбление тещи

Житель Тверской области оштрафован за оскорбление тещи

Фото: Валерий РОМАНОВ

42-летний житель Краснохолмского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома, в котором проживает он и мать его супруги, нецензурно выразился в адрес женщины, используя выражения, унижающие человеческую честь и достоинство.

По результатам проверки прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении.

Мировым судьей виновник привлечен к административной ответственности и оштрафован на 1000 рублей.

Постановление вступило в законную силу.