Житель Тверской области оскорбил тёщу и был оштрафован

Житель Тверской области оштрафован за оскорбление тещи Фото: Валерий РОМАНОВ

42-летний житель Краснохолмского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома, в котором проживает он и мать его супруги, нецензурно выразился в адрес женщины, используя выражения, унижающие человеческую честь и достоинство.

По результатам проверки прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении.

Мировым судьей виновник привлечен к административной ответственности и оштрафован на 1000 рублей.

Постановление вступило в законную силу.