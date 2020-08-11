Портрет полководца Александра Суворова украсит фасад нового корпуса училища Фото: instagram.com/vityajok

Открытие нового комплекса Суворовского училища в Твери запланировано на 1 сентября. В настоящее время на территории идут подготовительные работы.

Напомним, новый корпус строят возле окружной дороги недалеко от Мигалово. На одном из его фасадов будет изображен портрет русского полководца Александра Суворова, чье имя носит училище.

Видео творческого процесса опубликовал в своем Instagram художник-граффитист Виктор Джокер (Лебедев).

В Твери и области Джокер хорошо известен своими работами. Одна из них - портрет писателя Александра Солженицына, который закрасили на фасаде дома в Смоленском переулке, но разрешили написать на бульваре Радищева.