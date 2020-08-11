В Тверской области хозяева бросили умирать в лесу породистого пса

Хозяева просто оставили пса около дерева Фото: vk.com/"Подслушано Конаково и Конаковский район"/

Жители Конакова Тверской области нашли привязанную к дереву собаку. Подумав, что кто-то приехал выгулять породистого пса, на него сначала не обратили внимания.

На следующий день стало понятно, что забирать собаку никто не собирается - животное так и сидело на цепи у дерева. Стаффордширского терьера просто бросили умирать на улице.

- Молодой кобель, крайне истощенный, адекватный, ласковый, игривый, тянется к людям, - пишут пользователи в группе "Подслушано Конаково и Конаковский район".

Пса накормили и теперь ему ищут дом или временную передержку. Контактное лицо - Елена: 8 (900) 016-53-69.