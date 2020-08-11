Кадр из фильма «Ржев» (2019), режиссёр – Игорь Копылов, кинокомпания «Триикс Медиа».

Российскую военно-историческую драму «Ржев» продемонстрировали на Шанхайском международном кинофестивале. О том, что фильм показывали при полном зале, а билеты раскупили заранее, сообщает информагентство «Победа РФ». Китайский зритель тепло принял кинокартину.

Ржевская битва - одно из кровопролитнейших сражений Великой Отечественной войны - шла с января 1942 по март 1943 года.

Сценарий фильма «Ржев» основан на повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. По сюжету выжившие бойцы советской роты стоят до последнего, удерживая населённый пункт под Ржевом.

«Уверен, фильм «Ржев» должен посмотреть каждый. Мы увидели, что дух русского человека нельзя сломить ни при каких обстоятельствах Это очень хороший пример для молодежи, для всех нас, как надо любить и защищать свою страну», – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

30 июня в память о павших на ржевской земле бойцах советской армии близ деревни Хорошево открыли Ржевский мемориал Советскому солдату. На церемонии присутствовали президенты России и Беларуси.