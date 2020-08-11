Саженцами роз торговали с нарушениями в Твери

Саженцы без документов продавали на рынке в Твери Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

В августе сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области в Московском районе Твери установлены факты нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений.

Установлено, что продавцы осуществляли продажу саженцев плодовых деревьев и роз из Новгородской области без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества, также был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. Саженцы сняты с реализации.