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Жительница Тверской области лишилась денег, которые оставила в машине

Ущерб составил 5000 рублей
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Подозреваемый задержан

Подозреваемый задержан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полициюо краже заявила 30-летняя жительница Нелидова. Женщина сообщила, что из ее автомобиля, припаркованного у магазина недалеко от дома, неизвестный похитил деньги в сумме 5000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили жильцов соседних домов для установления возможных свидетелей произошедшего. Были изъяты следы рук.

В ходе розыска установлено, что к совершению кражи причастен 43-летний житель Нелидова. В полиции мужчина сознался, что машина была открыта и забрать деньги не составило труда.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Криминал