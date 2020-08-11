Три человека заразились коронавирусом в Твери 11 августа

В Твери выявлено трое заболевших за сутки
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
По данным регионального оперштаба, на 11 августа 2020 в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, из них трое зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4901 человека.
3937 заболевших излечились от инфекции. 161 человек умер. 803 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1598 (+3 за сутки)
Кимры 552
Конаковский район 392
Ржев 315 (+6)
Калининский район 261
Лихославльский район 243
Торжок 198 (+2)
Вышневолоцкий округ 153 (+4)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО