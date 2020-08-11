В Тверской области 3937 человека выздоровели после коронавируса

В Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавируса Фото: ПТО

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавируса. Всего на 11 августа, инфекция выявлена у 4901 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3937 пациентов (+14 за сутки).

В настоящее время 803 (+12 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

161 (+1 за минувшие сутки) человек скончался от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 11 августа, подтверждено 4945 случаев заражения коронавирусом.