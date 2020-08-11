Подёнки было так много, что это напоминало снег в августе. Фото: FB/romanenkonikolaj

В городе Торжок Тверской области Николай Романенко в ночь с 9 на 10 августа, пересекая мост, снял огромный рой насекомых. Это подёнки. В своём посте в соцсети он назвал кидео «снегом из насекомых». Действительно на записи видно, как в свете фонаря кружатся белые, словно снежинки, насекомые.

Один из пользователей делится воспоминаниями, как ловил подёнку в детстве для того, чтобы использовать в качестве наживки на рыбалке. Сергей Коляда комментирует способ поймать побольше материала для ловли:

– Берутся белые ткани и кладутся на асфальт. Бабочка садится на них и можно собирать сотни таких бабочек. В эту ночь шикарная также рыбалка.

Взрослая особь подёнки живёт всего один день, чтобы совершить свой брачный танец и оставить потомство. По всей видимости, этот момент и запечатлел на видео житель Торжка Николай Романенко. В то же время стать бабочкой личинка готовится 2-3 года. Массово «окрыляются» насекомые чаще всего в середине лета.

Подёнки в Торжке вышли из Тверцы, которая протекает через весь город.