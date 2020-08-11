16-летний подросток на автомобиле сбил пенсионерку в Тверской области

Подросток наехал на женщину Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла днем, 10 августа, на 2-м км автодороги Удомля-Бочурино-Дубище, Удомельского городского округа, Тверской области.

16-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем "ВАЗ 21053", не справился с управлением и наехал на 70-летнюю женщину-пешехода, которая шла с ним в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция Тверской области призывает родителей исключить факты управления транспортными средствами несовершеннолетними.