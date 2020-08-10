Участники автопробега по "Государевой дороге" осмотрят города Тверской области

Одним из пунктов назначения туристов станет Торжок Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 августа в Тверскую область прибывают участники Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, которые путешествуют из Москвы в Санкт-Петербург по межрегиональному туристскому маршруту "Государева дорога".

Напомним, туристический маршрут объединяет сразу четыре области - Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую. Исторический тракт представлен двумя дорогами федерального значения М-10 и М-11.

В Тверской области участники автопробега посетят храмовый комплекс "Завидово", музей "Государева дорога" и храм Рождества Богородицы в Городне, построенный в XIV веке.

11 августа запланированы экскурсии по Твери и Торжку. Третий день пробега по Верхневолжью завершится в Вышнем Волочке.

Всего с 10 по 14 августа караванеры проедут 777 км по четырем регионам. Они путешествуют на пяти автомобилях и четырех автодомах.