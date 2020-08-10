Двое маленьких детей, а также мужчина и женщина погибли при пожаре в Тверской области

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Трагедия произошла в Селижаровском муниципальном округе, в деревне Гора. Поздно вечером 9 августа на улице Подгорной загорелся однотажный деревянный дом.

К месту вызова были направлены две автоцистерны ПСЧ-49, а также оперативный автомобиль пожарно-спасательного гарнизона, полиция и "скорая помощь".

Пламя охватило дом по всей площади и угрожало перекинуться на соседние строения. В 1:16 на место пожара приехала третья автоцистерна ПСЧ-44.

В 1:28 открытое горение было ликвидировано. Сообщается, что погибли четыре человека: мужчина 1961 года рождения, женщина 1986 года рождения, а также двое детей мальчики девочка - 2016 и 2018 годов рождения.

- Из дома самостоятельно вышла женщина 1969 года рождения. Бригадой "скорой помощи" она доставлена в ЦРБ Селижаровского муниципальноо округа, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Постравдашая получила отравление угарным газом, травматический шок I степени, термический ожог левой руки 4%, резаные раны. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели также уточняют, что жилой дом не был оборудован системами автоматической противопожарной защиты. Проверка дома сотрудниками надзорной деятельности не проводилась. В июле во время подворового обхода работниками администрации Дмитровского сельского поселения погибшей женщине была вручена памятка по пожарной безопасности.