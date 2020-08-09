Три человека пострадали при столкновении мопеда и мотоцикла в Тверской области

Мототехника, вроде, не особо пострадала. Фото: коллаж из фото УГИБДД по Тверской области

Воскресенье, 9 августа, к сожалению, выдалось богатым на ДТП в нашем регионе. Очередное произошло в Лихославльском районе. На автотрассе Лихославль - Толмачи столкнулись мопед и мотоцикл.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, пострадало три человека - 61-летний водитель мопеда и 37-летняя женщина, которую он вез, а также 31-летняя пассажирка мотоцикла. Все они доставлены в больницу.

Спровоцировал ДТП мужчина, который ехал на мопеде. Он против правил дорожного движения не пропустил байк, выезжая на главную автодорогу с второстепенной трассы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.