Игорь Руденя поздравил строителей в Тверской области

Губернатор назвал профессию строителя одной из самых почетных. Фото: ПТО
Уже 65 лет подряд во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В 2020 году профессиональный праздник выпал на 2 августа.
Губернатор Игорь Руденя поздравил всех строителей региона :
- Благодарю вас за труд на благо Тверской области. Особые слова признательности – ветеранам строительного комплекса, создавшим своим самоотверженным трудом основу для развития Верхневолжья и всей нашей страны.
Игорь Руденя назвал профессию строителя одной из самых почетных.
Губернатор отметил, что в этом году, в непростых условиях пандемии, "благодаря профессионализму строителей, в тверском регионе был обеспечен непрерывный режим работы на строительстве важных социальных объектов".