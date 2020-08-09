Игорь Руденя поздравил строителей в Тверской области

Губернатор назвал профессию строителя одной из самых почетных. Фото: ПТО

Уже 65 лет подряд во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В 2020 году профессиональный праздник выпал на 2 августа.

Губернатор Игорь Руденя поздравил всех строителей региона :

- Благодарю вас за труд на благо Тверской области. Особые слова признательности – ветеранам строительного комплекса, создавшим своим самоотверженным трудом основу для развития Верхневолжья и всей нашей страны.

Игорь Руденя назвал профессию строителя одной из самых почетных.

Губернатор отметил, что в этом году, в непростых условиях пандемии, "благодаря профессионализму строителей, в тверском регионе был обеспечен непрерывный режим работы на строительстве важных социальных объектов".