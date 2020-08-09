В Тверской области нетрезвый водитель с ребёнком в машине опрокинулся в кювет

Госавтоинспекция выявила, что водитель был пьян. Фото: Александр ЖМУЛИН

Еще одна авария с пьяным водителем за рулем 9 августа произошла в нашем регионе - в деревне Мигуново в Ржевском районе.

Мужчина 1973 года рождения, управляя легковушкой Ваз 2107, съехал в кювет и перевернулся. В машине в этот момент была женщина с 12-летним мальчиком.

В итоге все - и водитель, и его пассажиры - пострадали и были госпитализированы в Ржевскую ЦРБ.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, они получили травмы, не опасные для жизни.

Важная деталь - мужчина сел за руль в нетрезвом виде.

Госавтоинспекции Тверской области в который раз напоминает водителям о том, что нельзя управлять автомобилем в состоянии опьянения.