В Тверской области нетрезвый водитель с ребёнком в машине опрокинулся в кювет

Госавтоинспекция выявила, что водитель был пьян.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Еще одна авария с пьяным водителем за рулем 9 августа произошла в нашем регионе - в деревне Мигуново в Ржевском районе.
Мужчина 1973 года рождения, управляя легковушкой Ваз 2107, съехал в кювет и перевернулся. В машине в этот момент была женщина с 12-летним мальчиком.
В итоге все - и водитель, и его пассажиры - пострадали и были госпитализированы в Ржевскую ЦРБ.
Как сообщает УГИБДД по Тверской области, они получили травмы, не опасные для жизни.
Важная деталь - мужчина сел за руль в нетрезвом виде.
Госавтоинспекции Тверской области в который раз напоминает водителям о том, что нельзя управлять автомобилем в состоянии опьянения.