В Тверской области иномарка улетела в кювет

Вот во что превратилась иномарка в результате аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области.

В Калининском районе на трассе Тверь-Бежецк водитель за рулем кроссовера Ниссан Кашкай не справился с управлением и улетел в кювет.

Машина несколько раз перевернулась.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, у водитель - мужчина 1977 года рождения - был нетрезв.

Он получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Госавтоинспекции напоминает водителям о недопустимости вождения в нетрезвом состоянии. УГИБДД по Тверской области обращается к жителям региона с просьбой сообщать информацию о таких водителях по телефонам дежурной части: "02", с сотового телефона - "102"