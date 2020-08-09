10 человек заразились коронавирусом в Твери 9 августа

Еще у 28 человек выявили заражение коронавирусом в регионе. Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 9 августа 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 10 зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4846 человек.

3923 заболевших излечились от инфекции. 158 человека умерли, из которых двое - за последние сутки. 765 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1590 (+10 за сутки)

Кимры 551

Конаковский район 390 (+4)

Ржев 303 (+5)

Калининский район 261

Лихославльский район 243 (+1)

Торжок 196 (+3)

Вышневолоцкий округ - 148

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.