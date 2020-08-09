10 человек заразились коронавирусом в Твери 9 августа

Еще у 28 человек выявили заражение коронавирусом в регионе. Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 9 августа 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 10 зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4846 человек.
3923 заболевших излечились от инфекции. 158 человека умерли, из которых двое - за последние сутки. 765 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1590 (+10 за сутки)
Кимры 551
Конаковский район 390 (+4)
Ржев 303 (+5)
Калининский район 261
Лихославльский район 243 (+1)
Торжок 196 (+3)
Вышневолоцкий округ - 148
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика ПТО