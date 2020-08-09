В Тверской области перезахоронили останки семерых советских воинов

Останки предали земле на братской могиле в селе Молодой Туд. Фото: vk.com/olenino_nash_dom

8 августа в Оленинском муниципальном округе на братской могиле в селе Молодой Туд предали земле останки семерых красноармейцев. Они были обнаружены в окресвтностях села в ходе работ по обезвреживанию взрывоопасных мин и снарядов времен Великой Отечественной войны.

На братской могилы советским воинам в селе Молодой Туд уже покоятся более 2000 советских солдат и офицеров, которые сражались и погибли в этих местах в 1942-1943 годах.

Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, павших в боях за Отечество, прошла панихида. Участники митинга возложили цветы и венки к братской могиле.

В работе по обезвреживанию взрывоопасных снарядов под Оленино участвовал сводный отряд из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Ногинского спасательного Центра МЧС России, Тульского Спасательного Центра МЧС России. Вместе с пиротехниками там были и поисковики.

цев.