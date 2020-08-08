Делегация из Якутии почтила память погибших на тверской земле воинов своего народа

На Ржевском мемориале якуты возложили цветы к подножию памятника. Фото: ПТО

8 августа наш регион посетила делегация из Якутии. Представители далекого сибирского края приехали, чтобы поклониться павшим в боях на ржевском направлении якутам. Губернатор Игорь Руденя прислал гостям Верхневолжья приветственный адрес.

Напомним, что в операциях Красной армии 1941-1943 годов, объединенных под названием Ржевская битва, также участвовали юноши и мужчины, призванные на фронт из Якутии. Их были сотни, тысячи. Особенно много якутян было в составе 375-й и 326-й стрелковых дивизий

Имена некоторых из них наверняка есть на кортеновских плитах Ржевского мемориала. Участники делегации посетили его и возложили к подножию памятника Советскому Солдату цветы.

Они, конечно же, побывали на Мемориальном комплексе воинам-якутянам под Ржевом в деревне Филькино. Там на мраморных плитах высечены имена 1179 бойцов.

Гостям Верхневолжья также показали военно-патриотический лагерь поисковиков, названный в честь Героя Советского Союза прославленного якутского снайпера Федора Охлопкова. Он воевал на ржевском направлении.

Лагерь разбит в окрестностях деревни Есёмово.

Председатель Правительства Республики Саха Андрей Федотов был тронут тем, что лагерь назвали в честь героя-якута.

Сейчас в лагере работает волонтерская рота Боевого братства, отряд им. Охлопкова, поисковики Тверской, Новгородской областей. Они передали делегации из Якутии медальоны двух бойцов, чьи останки найдены под Ржевом.

Тверские власти организовали торжественную церемонию возложения цветов во время приезда гостей из Якутии. Фото: ПТО