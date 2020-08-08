Сотрудник ДПС помог травмированному ребёнку в Тверской области

Сотрудник ДПС доставил ребёнка в больницу, а потом уехал так и не представившись. Фото: Александр ЖМУЛИН

Мужчина из Максатихи в местном паблике в соцсети разместил пост, в котором от всей души благодарит сотрудника ДПС. Тот помог ему сыну.

6 августа произошел несчастный случай - мальчик сломал руку, играя во дворе. Отец кинулся к обочине ловить машину, чтобы отвезти ребёнка в районную больницу. И вот тут на помощь и пришел неизвестный инспектор. Он доставил мальчика в ЦРБ. А затем спокойно уехал, так и не представившись.

В принципе этот случай не является каким-то геройством. Это просто поступок адекватного нормального человека.

- Я очень рад что у нас в полиции есть такие люди!!! - написап отец ребёнка в соцсети.