В Тверской области под колесами КамАЗа погибла женщина

Если бы женщина не перебегала дорогу в неположенном месте, трагедии бы не произошло. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Трагедия случилась на трассе М-10 в Бологовском районе. Женщина попыталась перебежать дорогу, но в итоге попала под колеса не успевшего затормозить многотонного грузовика марки "КамАЗ".

У нее не было шансов выжить. Женщина скончалась на месте ДТП. Её личность устанавливается.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, водитель грузовика - 47-летний мужчина - был трезв.

Госавтоинспекция в связи с этой и другими подобными трагедиями на дороге вновь напоминает, что пешеходы должны переходить дорогу только в специально отведенных местах.