Пропавшую в Твери девушку не могут найти уже шестой дней

Волонтеры ищут девушку. Фото: vk.com/poisk_tver

2 августа из своего дома на улице Ерофеева в Твери ушла Ксения Волкова 2000 года рождения. Девушка до сих пор не вернулдась. Где она находится, не известно.

Тверской поисково-спасательный отряд "Сова" обращается ко всем гражданам: если кто-то видел её или что-то знает о местонахождении Ксении сообщите по телефонам: 8 (952) 091-79-75 или 8 (910) 646-34-34.

Приметы девушки: рост 156 сантиметров, черные волосы средней длины, глаза голубые. Из дома ушла в синих джинсах и джинсовой курстке, на ногах - белые кроссовки.