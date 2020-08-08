Обнародован график предстоящих отключений электричества в Твери

Отключать свет будут в связи с плановыми работами на электросетях. Фото: "КП" Архив

МУП "Тверьгорэлектро" на своем сайте сообщает, где и когда будут отключать свет в городе с 10 по 14 августа. Как сообщили в МУПе, временные отключения электричества связаны с плановыми работами по замене электропроводов и ремонтами оборудования на подстанциях.

Заволжский район

10 августа

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул Русская 1-21; пер-к Дружный 2-12,1-7; пер-к Уютный 8; пер Вольный 1-27,2-14; ул Стрежневая 1,2,3,25-43,16-34; ул Кривическая 35,36,26,38,39; ул Черкасская 8,9,11.

11 августа

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул Соминка 56-66; ул Кольцевая 55-63, 56-62/30; ул Первитенская 1/60-47, 2/62-48/61; ул Хрустальная 1/66-37.

14 августа

С 9:00 до 16:00 по адресам: б-р Затверецкий 57-85, 48-58; ул Н. Слобода 1-15,2-10; 1-й пер. Клубный 19-31, 16-28; ул 2-я А. Невского 55а-67, 56-70; пер 2-й Клубный 1-5, 2-6.

Московский район

11 и 13 августа.

С 9:30 до 12:00 и с 13:30 до 16:00 по адресу: ул. Орджоникидзе, 34.

11 августа

С 9:00 до 16:00 по адресам: п. Химинститута 18,24,26,28,18 к1,2,28а.

12 августа

С 9:00 до 16:00 по адресам:ул Коминтерна 99,99б,103,105,107.

13 августа

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул Линейная 76-96,83-99; ул Луговая 13-23,14-24; ул Трудовая 3-25,2-24; ул Народная 1а-31а,2-26; ул Транспортная 44-50; ул Тургенева 73-85.

14 августа

С 9:30 до 14:00 по адресам: ул. Лукина, 30; ул. Склизкова, 79, 81, 81а, 83, 85.

Пролетарский район

10 августа

С 9:30 до 11:00 по адресам: дер. Борихино, 1-69, 2-72; дер. Деревище.

11 августа

С 9:30 до 13:00 по адресам: пр-т 50 лет Октября, 40а, 44а.

С 14:00 до 16:00 по адресам: п-т Ленина, 3/44, 5; ул. З. Космодемьянской, 1,3; ул.Академическая, 15-33; п-д Академический, 16; ул. М. Конева, 20, ЦТП.

13 августа

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул Халтурина 9-23, 8-14; п-д Халтурина 1/12-7, 2/10-6; ул Криницкого 21-39, 28-56; ул Восстания 29-33,6-14; ул Тракторная 1-5а,27-35; ул Севастьянова 24-32,17-41; б-р Профсоюзов 29/23; ул. Сухая 3-33, 4-26; ул. Липовая 4-40, 3/1-25/1; ул. Сквозная 1-11б, 6-12; ул. Короткая 3,4,6; ул. Высокая 3-13,4-10; пр-д 1й Желтиковский 3,9,4,10; пр-д 2й Желтиковский 3,9,4,10; ул. К. Октября 80-114,93-123; ул. Речная, д. 1-29,2-26.

С 13:30 до 17:00 по адресам: 2-й пер Красной Слободы, 18,21/30,23а,23/29; ул. 5-я Красной Слободы, КНС№30, 38-42, 23-27; ул.8-я Красной Слободы, 1-41, 2-34; ул. 9-я Крсаной Слободы, 5/39, 7-25, 4-30.

14 августа

С 9:30 до 13:00 по адресу: Серебряковская пр. д. 5.

Центральный район

10 августа

С 13:30 до 17:00 по адресам: ул. Советская, 1, 1а, 3.

14 августа

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Новоторжская, д.3, 5; ул. Советская, д. 8, 10, 10а, 14, 23; пл. Театральная, д. 3а, 3б.