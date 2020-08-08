Еще восемь человек заразились коронавирусом в Твери на 8 августа

Всего по региону за последние сутки зафиксировано 27 новых зараженных коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперативного штаба, на 8 августа 2020 в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4818 человек.

3923 заболевших излечились от инфекции, 13 - за последние сутки.

156 человека умерли, трое - за последние сутки.

739 пациентов изолированы (+11).

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1580 (+8 за сутки)

Кимры 551

Конаковский район 386 (+1)

Ржев 298 (+1)

Калининский район 261 (+2)

Лихославльский район 242

Торжок 196 (+3).

Вышневолоцкий городской округ - 148 (+2).