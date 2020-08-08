Еще восемь человек заразились коронавирусом в Твери на 8 августа

Всего по региону за последние сутки зафиксировано 27 новых зараженных коронавирусом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным оперативного штаба, на 8 августа 2020 в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4818 человек.
3923 заболевших излечились от инфекции, 13 - за последние сутки.
156 человека умерли, трое - за последние сутки.
739 пациентов изолированы (+11).
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1580 (+8 за сутки)
Кимры 551
Конаковский район 386 (+1)
Ржев 298 (+1)
Калининский район 261 (+2)
Лихославльский район 242
Торжок 196 (+3).
Вышневолоцкий городской округ - 148 (+2).
Графика ПТО