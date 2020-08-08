В Тверской области раскрыто зверское убийство десятилетней давности

Убийцу ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственное управление СК РФ по Тверской области сообщает, что удалось установить того, кто 10 лет назад зверски забил кулаками мужчину возле пруда в Пеновском районе. Как выяснилось, это был знакомый погибшего.

В июле 2010 года двое мужчин уселись на берегу пруда и начали выпивать. В итоге разгорелась ссора. Один из собутыльников набросился на другого и начал его избивать. Бил жестоко. В итоге забил насмерть. После этого убийца скинул труп в пруд и скрылся.

- Раскрытие данного преступления, совершенного в условиях неочевидности, представляло особую сложность в расследовании, связанную с давностью произошедших событий, отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных на первоначальном этапе расследования улик, - формулирует пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

В итоге убийца все-таки не смог уйти от следствия. После стольких лет он был задержан и во всем признался. Сейчас преступник находится под стражей.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.