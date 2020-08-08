Губернатор поздравил жителей Тверской области с Днем физкультурника

Сегодня - День физкультурника Фото: Виктория ТУШКОВА

8 августа в России отмечается День физкультурника. В Твери к нему подготовили обширную программу. А губернатор Игорь Руденя обратился к жителям Верхневолжья.

- Тверская область гордится выдающимися мастерами спорта, приумножившими славу нашей страны, как великой спортивной державы: Виктором Капитоновым и Антониной Серединой, Виктором Денисовым и Антониной Ординой, Юрием Михайловым и Ильей Ковальчуком. Сегодня созданные десятилетиями традиции продолжает новая плеяда талантливых спортсменов и наставников, - напомнил губернатор.

Игорь Руденя пожелал всем профессионалам и любителям спорта "реализации намеченных планов и новых побед".

В Твери в честь Дня физкультурника сегодня в ФОКе им. Султана Ахмерова в микрорайоне Южный в 10:30 торжественно стартует фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта.

На площадке у дворца спорта «Юбилейный» в 11:00 начнется региональный этап Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».

Также сегодня в Твери можно понаблюдать за гонками гребцов на байдарках и каноэ «Вызов Тверского дракона» и на лодках «Дракон». Они финишируют днем у кинотеатра "Звезда".

На городском пляже пройдут соревнования по волейболу, причем, вы не поверите, пляжному.

На стадионе «Текстильщик» - фестиваль по силовым видам спорта, разные турниры и тренировка по кикбоксингу.

На Тверском областном ипподроме разгорятся жаркие казачьи игры: все от конных эстафет до джигитовки. Помимо этого, там покажут мастер-классы по боксу, силовому экстриму и кроссфиту.

Начало - в 12:00. Вход свободный.

Если собираетесь присоединиться к спортивному празднику, не забывайте, что коронавирус никто не отменял. Наденьте маску и возьмите с собой антисептик.