В Тверской области нашли останки еще одного погибшего солдата

Останки солдата нашли в окрестностях урочища Верхняя Ольховка. Фото: из группы андреапольского краеведческого музея имени Э. Э. Шимкевича в Вконтакте.

Останки солдата обнаружили на урочище Верхняя Ольховка в Андреапольском районе. На них вчера, 7 августа, наткнулся участник местного поискового отряда "Подвиг" имени С. В. Морозова Даниил Линкевич.

При останках погибшего красноармейца найдены стальной шлем образца 1940 года, пряжка поясного ремня, эмблема (эмалевая "звёздочка") с пилотки.

Как сообщается в группе Вконтакте андреапольского краеведческого музея, точную дату гибели солдата установить вряд ли получится:

- Атаки на этом направлении силами малочисленных после Великолукского окружения 126 и 186 стрелковых дивизий 22 армии продолжались с 8 по 14 сентября 1941 года; силами 243 стрелковой дивизии 29-й армии и уже упомянутой 186-й - до окончательного освобождения левобережья Западной Двины, т. е., с 15 по 18 сентября.