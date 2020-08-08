Под Тверью в результате ДТП из машины выбросило водителя и пассажира

Водитель и пассажир получили травмы и вскоре были госпитализированы в бессознательном состоянии. Фото: из группы в соцсети "Подслушано у водителей"/Розарио Агро

Вечером 7 августа в Калининском районе на 4 километре дороги Глазково-Мухино (у деревни Долматово) несколько раз перевернулась иномарка Nissan Primera. Женщину-водителя и мужчину-пассажира выбросило из салона. Они не были пристегнуты.

Скорее всего, ДТП произошло из-за того, что водитель не справилась с управлением.

Женщина, которой 32 года, и ее пассажир - 38-летний мужчина - получили травмы и были госпитализированы.

На данный момент известно, что угрозы для их жизни нет.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что необходимо соблюдать положенную скорость и учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, а также, конечно же, пристегиваться ремнями безопасности.

мужчина - госпитализированы