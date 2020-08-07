В Тверской области к 2024 году планируют сеять в два раза больше льна

В этом году, по информации областного правительства, в регионе засеяно льном-долгунцом почти 6 тыс. га. Фото: ПТО

Сейчас в регионе завершается разработка областной программы развития льняного комплекса. Там поставлен план увеличить площади посевов этой традиционной для Верхневолжья культуры в два раза к 2024 году.

Об этом в своем обращении к участникам Дня льняного поля-2020 объявил губернатор Игорь Руденя. Глава региона не приехал на праздник льноводов, но послал им приветственный адрес.

- Минсельхоз России включил наш регион в число 10 приоритетных регионов для выращивания льна-долгунца, - напомнил в своем обращении губернатор.

На Дне льняного поля были заключены несколько соглашений о сотрудничестве.

Одно из них заключили филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тверской области и ООО «Тверская агропромышленная компания». Специалисты Россельхозцентра помогут предприятию с отбором определенных видов льна для посева.

Также филиал подписал договор с «Федеральным научным центром лубяных культур». Он официально закрепил сотрудничество сторон по исследованиям льна, подготовке учебных пособий и образовательных программ в аграрной сфере.