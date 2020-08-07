У домашней собаки и бездомной кошки выявили бешенство в Тверской области

Два случая бешенства выявили в Тверской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бездомная кошка была обнаружена в 70 метрах от бесхозной постройки в деревне Зеленцино Торжокского района, а антиген вируса заболевания был выявлен методом постановки биологической пробы на белых мышах в патологическом материале от собаки, принадлежавшей жителю деревни Ордынка Кашинского городского округа.

В сопроводительных документах на домашнее животное уточнено, что собака пала 15 июля. У питомца наблюдались шаткая походка и отказ от корма. Вакцинация животного не проводилась.

Патологический материал животных исследовали специалисты Тверской межобластной ветлаборатории. Результаты направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.