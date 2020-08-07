Правоохранители в Тверской области раскрыли убийство десятилетней давности

В течение 10 лет сотрудники уголовного розыска искали убийцу Фото: Олег ЗОЛОТО

В августе 2020 года в ходе отработки полученной оперативной информации в поле зрения сотрудников уголовного розыска попал 44-летний житель поселка Пено Тверской области.

Задержанный признался, что в июле 2010 года при совместном распитии спиртных напитков на участке в поселке Соблаго вблизи пожарного пруда поссорился со своим собутыльником и избил его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Тело погибшего подозреваемый скинул в пруд и скрылся.

В течение 10 лет сотрудники уголовного розыска искали убийцу. Свидетелей происшествия не было, а улик было недостаточно.

В настоящее время подозреваемый задержан, благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов СК РФ по Тверской области с сотрудниками областного УМВД России. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.