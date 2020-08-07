Туристка из Тулы восхитилась святыми местами Тверского края. Фото со страницы Александры Липкан в соцсетях

Жительница Тулы Александра Липкан рассказала, что во время карантина познакомилась с тверским гидом и договорилась об экскурсии по достопримечательностям Тверской области. В составе группы из шести человек туляки посетили исток Волги, который назвали «местом силы», а также монастыри Свято-Успенский и Нило-Столобенская пустынь и церковь Преображения Господня в селе Красное.

В своём посте в социальных сетях Александра Липкан констатировала, что ехать на исток Волги нужно обязательно. Сама гостья из Тулы также работает гидом, поэтому знает толк в туризме.

Цитата из рассказа Александры: «Ехать нужно пока туда не приложили асфальт. Поговаривают, что через три года это произойдёт. И тогда, в этом прекрасном месте окажутся толпы туристов, китайцев и всех тех, кто превратит это райское место в обычную голую грязную землю».

Храмы и монастыри так впечатлили Александру Липкан, что она «получила неимоверное наслаждение от любования ими», хотя и называет себя «абсолютно светским человеком». Путешественница вкратце рассказала о каждом посещённом намоленном месте – Нило-Столобенская пустынь, церковь Преображения Господня в селе Красное, Свято-Успенский монастырь в Старице.